Дипломат из Китая назвал отношения с Россией «прочными как скала»
Российско-китайские отношения основаны на взаимном уважении и доверии и не направлены против других. С уточняющим заявлением о якобы дистанцировании России и Китая друг от друга выступил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
«Что я могу вам сказать, так это то, что китайско-российские отношения прочны как скала. Будучи крупнейшими соседями друг друга и всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху, Китай и Россия всегда твердо придерживались принципов неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, а также развития двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды», - приводит его слова РИА Новости.
Высокопоставленный дипломат добавил, что высокий уровень доверия между Пекином и Москвой позволяет осуществлять долгосрочное, здоровое и устойчивое развитие российско-китайских отношений.
«Китай готов сотрудничать с российской стороной, чтобы поспособствовать постоянному уверенному продвижению двусторонних отношений вперед в верном направлении», - подчеркнули в китайском МИД.
В конце октября в российском МИД выразили мнение, что Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае. Там отметили, что готовы совместно работать в целях дальнейшего укрепления российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.