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Поляк отказался делиться с украинцами стиральной машинкой и спровоцировал скандал

Ян Брацкий
09:00 17.11.2022
По данным польских властей, из 7,7 миллиона украинцев, прибывших в страну с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона человек.
Поляк отказался делиться с украинцами стиральной машинкой и спровоцировал скандал
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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В Польше разгорелся скандал из-за отказа жителя города Лодзь отдать стиральную машинку украинским беженцам. Все началось с поста в городском паблике, где люди предлагают бесплатно забрать ненужные вещи. Один из поляков написал, что готов расстаться со своей стиральной машинкой и подарить ее любому, но «если он не украинец». Предложение возмутило историка Анджея Компу, который написал в комментарии под постом, что подобное высказывание ничем не отличается от вывески «только для белых» в общественном транспорте, пишет The New York Times.

Мнения разделились. Часть пользователей встала на сторону поляка. Многие из них спросили Компу, что именно он купил для украинских беженцев и почему местные жители получают гораздо меньше беглецов из соседней страны?

В последствии пост и комментарии под ним были удалены. Историк Анджей Компа признал, что подобные «всплески» антиукраинских настроений сигнализируют об усталости поляков по мере продолжения конфликта. Кроме того, многие жители Польши сейчас больше обеспокоены собственным благополучием на фоне рекордной инфляции в 18%.

Ранее стало известно, что польское правительство решило сократить расходы на содержание беженцев из Украины. Нововведения затронут систему выплат жителям Украины, приехавшим в Польшу, и условия предоставления им бесплатного жилья. Как сообщил Уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер, материальная помощь будет выдаваться только тем беженцам, которые находятся на территории Польши. В случае возвращения жителей Украины домой, выплаты прекратятся. Речь идет о помощи в размере 500 злотых (более $100) на каждого несовершеннолетнего члена семьи.

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