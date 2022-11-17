Украинский военнопленный рассказал, сколько мобилизованных отказывается воевать

О массовом отказе от участия в боевых действиях и последствиях этого явления рассказали мобилизованные из разных регионов Украины.

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Украинские военнопленные, мобилизованные в Сумской области и Херсоне, рассказали, сколько украинцев отказывается воевать на стороне ВСУ. По их приблизительным подсчетам таких среди новобранцев более половины.

Также они поделились имеющейся у них информацией о последствиях.

«Отказники есть, я не знаю, куда их отвозили, где-то в соседнее село, они там сидели, что с ними дальше, либо они ждут суда, либо что — я не знаю, почему их там держат» - передают РИА Новости слова военнопленного, мобилизованного в Херсоне.

О том, что призванные в Украинскую армию солдаты, отказывались воевать, услышав грохот атак российских средств поражения, также рассказал военнопленный из Сумкой области.

«Хлопцы, тоже мобилизованные, первый взрыв почувствовали, почуяли, как взрывается, уже кто-то увидел — начали бояться и говорить: "Нет, мы хотим домой — и все"» - вспоминает мобилизованный из Белополья.

Ранее неоднократно поступали сообщения о неадекватных приказах со стороны командующих ВСУ. Например, в среду один из украинских военнопленных рассказал, что их группу поставили на позицию, занятую ВС РФ.