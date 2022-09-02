Революция на льду: как советские хоккеисты разбили легенду о несокрушимости канадцев в Суперсерии-1972

Полвека назад началась Суперсерия товарищеских матчей СССР и Канады, которая перевернула представление о русском хоккее во всем мире.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Революция на льду - так поклонники хоккея сейчас называют события, произошедшие в советском спорте ровно пятьдесят лет назад. Второго сентября началась первая в истории серия товарищеских матчей между лучшими хоккеистами СССР и Канады. Она получила название - Суперсерия. Первая же игра закончилась триумфом советских спортсменов, и стала большим потрясением для заокеанских звезд.

Принципиальная и захватывающая хоккейная драма почти месяц собирала миллионы болельщиков у экранов по всему миру. Полвека назад началась Суперсерия товарищеских матчей СССР и Канады, которая перевернула представление о русском хоккее во всем мире. Советская сборная разгромила НХЛ-овцев из Канады в первой же встрече.

«Этой встречей мы открыли как бы... вот Петр 1 открыл окно в Европу, а мы в мировой хоккей. НХЛ считали, что они нас разобьют», - рассказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов

Советские спортсмены начали готовиться к серии почти сразу после победы на Олимпиаде в японском Сапоро, где обставили в финале сборную США. Расслабляться было нельзя - на сильнейший состав Сборной Союза под руководством олимпийца и заслуженного тренера Всеволода Боброва делали высокие ставки.

Игрокам запретили долго держать у себя шайбы - так, они легко становились мишенями для противника. Тактика для наших была в новинку. И все же без нападок не обходилось. Но в этот раз сила оказалась бесполезна. Как и психологические приемы, к которым прибегали канадцы.

«Чтобы боязнь, коленки дрожали - такого не было. Болельщики там запели у них орган заиграл траурную мелодию», - рассказал заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России Александр Якушев.

Сборную СССР было не сломить, на тот момент советские хоккеисты были самыми титулованными. Да, сборная Канады начала забрасывать шайбы спустя секунды после начала матча. Но на 12 минуте шайба попала к Александру Якушеву, которого канадские журналисты позже прозвали Як-15 по аналогии с реактивным истребителем и намекая на его бомбардирские качества, дальше счет вели уже мы.

Известный в Канаде спортивный обозреватель с горя съел свою статью с прогнозом победы родной сборной.

«Он нас ждал уже, пригласил на улицу на ступеньках гостиницы, он попросил ему вынесли суп, он эту статью разорвал, покрошил, бросил в суп, размешал и начал есть», - рассказал заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России Александр Якушев.

Это противостояние профессионалов из Канады и любителей из СССР стала гораздо большим, чем просто международные матчи. Со стороны родоначальников хоккея в гостевых турне и на чемпионатах мира с Олимпиадами всегда выступали любители, а не действующие игроки НХЛ. Канадцы считали себя непобедимыми. Советские хоккеисты на международных турнирах из года в год били все и вся, но именно Суперсерия 72-го положила начало развитию совершенно нового хоккея.

«Смешался и канадский хоккей, и североамериканский, и европейский. Это совокупность. Сегодня мы видим один из лучших хоккеев. Думаю, сколько хоккей будет жить еще, столько все будут вспоминать эти потрясающе революционные в хоккее матчи», - сказал президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Владислав Третьяк.

Первый матч Суперсерии 1972 года СССР - Канада завершился со счетом 7:3. Советская сборная выиграла еще две встречи. Четыре отдала сопернику, одна завершилась вничью. Но канадцы не ожидали и такого. Легенда об их несокрушимости была разбита на глазах у всего мира.