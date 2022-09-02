Спорт Спорт Спорт

Революция на льду: как советские хоккеисты разбили легенду о несокрушимости канадцев в Суперсерии-1972

Дария Сенникова
07:51 02.09.2022
Полвека назад началась Суперсерия товарищеских матчей СССР и Канады, которая перевернула представление о русском хоккее во всем мире.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Революция на льду - так поклонники хоккея сейчас называют события, произошедшие в советском спорте ровно пятьдесят лет назад. Второго сентября началась первая в истории серия товарищеских матчей между лучшими хоккеистами СССР и Канады. Она получила название - Суперсерия. Первая же игра закончилась триумфом советских спортсменов, и стала большим потрясением для заокеанских звезд.

Принципиальная и захватывающая хоккейная драма почти месяц собирала миллионы болельщиков у экранов по всему миру.  Полвека назад началась Суперсерия товарищеских матчей СССР и Канады, которая перевернула представление о русском хоккее во всем мире. Советская сборная разгромила НХЛ-овцев из Канады в первой же встрече.

«Этой встречей мы открыли как бы... вот Петр 1 открыл окно в Европу, а мы в мировой хоккей. НХЛ считали, что они нас разобьют», - рассказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов

Советские спортсмены начали готовиться к серии почти сразу после победы на Олимпиаде в японском Сапоро, где обставили в финале сборную США. Расслабляться было нельзя - на сильнейший состав Сборной Союза под руководством олимпийца и заслуженного тренера Всеволода Боброва делали высокие ставки.

Игрокам запретили долго держать у себя шайбы - так, они легко становились мишенями для противника. Тактика для наших была в новинку. И все же без нападок не обходилось. Но в этот раз сила оказалась бесполезна. Как и психологические приемы, к которым прибегали канадцы.

«Чтобы боязнь, коленки дрожали - такого не было. Болельщики там запели у них орган заиграл траурную мелодию», - рассказал заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России Александр Якушев.

Сборную СССР было не сломить, на тот момент советские хоккеисты были самыми титулованными. Да, сборная Канады начала забрасывать шайбы спустя секунды после начала матча. Но на 12 минуте шайба попала к Александру Якушеву, которого канадские журналисты позже прозвали Як-15 по аналогии с реактивным истребителем и намекая на его бомбардирские качества, дальше счет вели уже мы.

Известный в Канаде спортивный обозреватель с горя съел свою статью с прогнозом победы родной сборной.

«Он нас ждал уже, пригласил на улицу на ступеньках гостиницы, он попросил ему вынесли суп, он эту статью разорвал, покрошил, бросил в суп, размешал и начал есть», - рассказал заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России Александр Якушев.

Это противостояние профессионалов из Канады и любителей из СССР стала гораздо большим, чем просто международные матчи. Со стороны родоначальников хоккея в гостевых турне и на чемпионатах мира с Олимпиадами всегда выступали любители, а не действующие игроки НХЛ. Канадцы считали себя непобедимыми. Советские хоккеисты на международных турнирах из года в год били все и вся, но именно Суперсерия 72-го положила начало развитию совершенно нового хоккея.

«Смешался и канадский хоккей, и североамериканский, и европейский. Это совокупность. Сегодня мы видим один из лучших хоккеев. Думаю, сколько хоккей будет жить еще, столько все будут вспоминать эти потрясающе революционные в хоккее матчи», - сказал президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Владислав Третьяк.

Первый матч Суперсерии 1972 года СССР - Канада завершился со счетом 7:3. Советская сборная выиграла еще две встречи. Четыре отдала сопернику, одна завершилась вничью. Но канадцы не ожидали и такого. Легенда об их несокрушимости была разбита на глазах у всего мира.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:42 В стране и мире
Видео
Военные инженеры создали специальную обувь, защищающую от мин «Лепесток»
06:31 В стране и мире
Президент Аргентины заявил, что вице-президента пытались убить
05:06 В стране и мире
Байден считает, что США находятся в переломном моменте
04:42 В стране и мире
В ЦБ заявили, что валютные вклады фактически стали рублевыми
02:33 В стране и мире
РБК: в Европе рассказали, что станет с изъятой у россиян на границе валютой
Популярное
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Видео
«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России
Умер Михаил Горбачев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.