Преодолеть мины, мосты и рвы: кадры тренировки экипажей БМП на полигонах Белоруссии

Экипажи оттачивают навыки стрельбы, чтобы в дальнейшем сходу, если понадобится, уничтожать открыто расположенную и укрытую живую силу противника, его противотанковые средства и легкобронированную технику.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На белорусских полигонах началась интенсивная подготовка экипажей БМП Западного военного округа. Механики-водители отрабатывают скоростное маневрирование, а наводчики-операторы ведут стрельбу на огневых рубежах. В реальном бою они должны уничтожить как можно больше техники и живой силы противника. Поэтому и в ходе учебных маневров инструкторы дают бойцам максимальную нагрузку.

По уже распаханной гусеницами дороге мчит очередная двойка боевых машин пехоты. Механики-водители сдают своеобразный экзамен, точнее – норматив. На прохождение маршрута протяженностью 4 километра 200 метров. Трасса отнюдь не самая простая. Машины, буквально, подпрыгивают, но механики-водители даже и не думают сбрасывать скорость. Средняя на полосе препятствий – 10 километров в час.

На круге пересеченной местности каждые полкилометра препятствия - естественные и искусственные. Все, что в теории может стать помехой движению, в том числе на поле боевых действий. Минно-взрывное заграждение, например, или колейный мост. Эти гусеницы махом преодолеют любую преграду.

Механики-водители должны уметь уверенно управлять своей техникой, поэтому они оттачивают навыки скоростного маневрирования, выполняют повороты и развороты, заезд в капонир и выезд из него.

От виртуозности и сноровки мехводов зависит, как поведет себя техника. К самой машине претензий нет. Она послушная, с хорошей проходимостью, причем на любом типе грунта. Ей под силу препятствия с углом подъема 35 градусов. Не заглохнет БМП и преодолевая глубокие рвы.

На всем протяжении трассы, пожалуй, единственное препятствие, где не просто рекомендовано, а обязательно нужно сбавить обороты –это противотанковый ров.

На огневом рубеже БМП открывают огонь. Экипажи уже слаженные. Оттачивают навыки стрельбы, чтобы в дальнейшем сходу, если понадобится, уничтожать открыто расположенную и укрытую живую силу противника, его противотанковые средства и легкобронированную технику. И это только часть боевой подготовки. Российские военнослужащие тренируются ежедневно, осваивая все виды пехотного оружия.

«Выполняем различные задачи. Стреляем, как из автоматов, так из РПГ и пулеметов. Для меня здесь много нового. Тем более, если ты готов все впитывать, как губка», - сказал заместитель командира роты по политической работе с позывным «Замполит».

Он отметил, что все возможности для того, что учиться новому, здесь есть, и главным фактором является желание.

«Мое штатное оружие - АКС-У74, но стреляем из разного вооружения. И пулеметы, и гранатометы, из всего», - объяснил старший стрелок с позывным «Кирпич».

БМП как еще одно средство поддержки пехоты, и техника эта незаменима. Именно поэтому так важна подготовка, в том числе механиков-водителей, операторов-наводчиков, командиров. Такой интенсивный курс наши российские бойцы сейчас проходят на полигонах Белоруссии, показывая все, на что способны, и получая новый бесценный опыт вождения и стрельбы.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.