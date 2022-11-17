Военные развернули полевой лагерь в районе формирования союзной группировки войск России и Белоруссии

В нем есть все необходимое. Работает даже своя хлебопекарня.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

В Белоруссии в районе дислокации, где идет формирование российско-белорусской союзной группировки войск, военные развернули полевой лагерь. В нем есть все необходимое. Работает даже своя хлебопекарня, в которой за сутки готовят несколько сотен килограммов хлеба.

«Делается все для нас, для военных, поэтому хлеб получается не такой, как в магазине, а намного вкуснее», - рассказывает начальник продовольственной службы.

Рецепт отнюдь не секретный: мука, вода, соль и дрожжи. Все просто, но есть нюанс. Тесто надо месить с душой. Только тогда из печи выйдут аппетитные буханки с румяной корочкой.

А в полевой кухне готовят полноценные завтраки, обеды и ужины. Меню каждый день разное. Раз в месяц - День национальной кухни.

«Сегодня суп полевой. В него входит тушенка, перловка и соленые огурцы. Будет очень вкусно», - рассказывает повар Николай Фомин.

Также в полевых условиях развернуты комнаты быта и банно-прачечные комплексы. В них можно поменять белье, постирать вещи и принять душ. Есть в лагере и полевые пункты заправки ГСМ. Все создано для комфортной службы вне казарм.

Ранее «Звезда» показывала, как военные учатся штурмовать населенные пункты на полигонах Белоруссии. Для этого созданы условия, приближенные к реальности.