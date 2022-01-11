«Вернуться еще раз в самолет»: россиянин рассказал об эвакуации из Алма-Аты на Ил-76

Пассажир Ил-76, россиянин Александр Вахненко, в беседе со «Звездой» рассказал, как прошла эвакуация из Казахстана, который ранее был охвачен массовыми беспорядками.

Вместе с супругой россиянин гостил на новогодних праздниках в Алма-Ате у родителей. На родину они должны были возвратиться еще в воскресенье, 9 января, однако гражданские рейсы из-за ситуации в стране были отменены. По словам мужчины, полет на Ил-76 прошел отлично.

«Мы должны были вернуться 9 января. Прилетели мы перед Новым годом, на новогодние каникулы к родителям...Полет прошел отлично, как сказал капитан самолета - захотим вернуться еще раз в самолет!», - рассказал мужчина.

Ранее еще один борт Минобороны доставил российских граждан из Казахстана на родину. Наши соотечественники вылетели из аэропорта Алма-Аты и благополучно приземлились на подмоскомном аэродроме Чкаловский.

Россияне приехали в республику на новогодние праздники, многие гостили у родственников. Когда в стране вспыхнули беспорядки и были приостановлены гражданские авиарейсы, на помощь пришли российские военные. Транспортниками ИЛ-76 они вывезли людей на родину.

Материал подготовили Анна Назайкина и Вадим Михеев