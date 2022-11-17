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В дыму и по пересеченной местности: как мобилизованные вспоминают навыки на танкодроме в Бурятии

06:50 17.11.2022
В ходе занятий бойцы вспомнили технические характеристики техники, вооружение, особенности ее агрегатов и улучшили навыки управления.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Республике Бурятия на танкодроме танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа с мобилизованными военнослужащими проводятся занятия по вождению. Во время тренировок экипажи на танках Т-80 и БМП отрабатывают оперативное занятие своих позиций и скоростное преодоление участка пересеченной местности.

На маршруте следования техники расположены естественные и искусственные преграды, ограничивающие маневренность и видимость. Это нужно, чтобы сделать обстановку приближенной к реальности.

В ходе занятий бойцы вспомнили технические характеристики техники, вооружение, особенности ее агрегатов и улучшили навыки управления. Занятия проходят под руководством инструкторов с учетом опыта, который накоплен в ходе спецоперации.

Ранее «Звезда» показывала, как мобилизованные вспоминают навыки на полигоне в Хабаровском крае. Военные выполняют огневое поражение мишеней на средней и максимальной дальности из снайперской винтовки Драгунова.

Материал подготовили Сергей Лебедев, Николай Баранов.

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