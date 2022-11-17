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The Hill: Россия войдет в четверку держав-основателей нового миропорядка

Максим Крюков
04:10 17.11.2022
Профессор международных отношений подчеркнул, что в новом мироустройстве будут учитываться интересы всех государств.
The Hill: Россия войдет в четверку держав-основателей нового миропорядка
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в статье для американской газеты The Hill выразил мнение, что Российская Федерация войдет в четверку великих держав, которые будут основывать новый миропорядок.

По его мнению, мировые правила, которые сложились после завершения Второй мировой войны, отвечали лишь интересам Соединенных Штатов Америки, однако в настоящее время ситуация кардинально изменилась.

«Институты, управляющие мировой экономикой, шатаются под тяжестью повторяющихся финансовых кризисов, и даже стабильные региональные организации, такие как НАТО и Европейский союз, испытывают беспрецедентные центробежные силы, которые угрожают разорвать их на части», - говорится в материале.

Лэтэм отметил, что процесс установления баланса между центрами равных сил, которые будут заниматься созданием обновленных норм, займет много времени. Он подчеркнул, что в новом мироустройстве будут учитываться интересы всех государств. Профессор считает, что порядок не будет строиться Вашингтоном для Вашингтона, это будет не просто отражение американских ценностей и интересов.

«Новый миропорядок будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже России, в той же степени, что и Соединенных Штатов», - подытожил он.

Ранее президент Владимир Путин в ходе выступления на «Валдайском форуме» заявил, что Россия сегодня предлагает всем новый миропорядок, который должен основываться на законе и праве, быть свободным и справедливым. Именно РФ сегодня самая свободная страна, которая готова отстаивать свое - и право других стран и народов на многообразие и многовекторное развитие. Россия, несмотря на возникшие сложности, попыталась выстроить диалог и отношения - и с ведущими странами Запада, и с НАТО. Однако, как отметил глава государства, в ответ получила еще большее, демонстративное, давление на себя.

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