Контрабанда под прикрытием дипстатуса: что известно о задержании в РФ гражданки Польши

По поддельным документам алкоголь везли в нашу страну якобы для иностранных посольств, но в действительности его планировали распродать.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ЦОС ФСБ РФ

В Москве сотрудники ФСБ задержали с поличным польского дипломата, которая подрабатывала на контрабанде импортного алкоголя. За оформление фальшивых документов она получила 20 тысяч евро. Женщина может быть связана с подмосковной группой контрабандистов. На их складах изъяли партию алкоголя на сумму свыше двух миллионов долларов.

У сотрудницы одного из международных банков Малгожата Эва Бокшнайдер дипломатический статус, который защищает даже от ареста. И все же сотрудники ФСБ и МВД остановили канал поставок контрабанды. По поддельным документам алкоголь везли в Россию якобы для иностранных посольств. Однако его планировали распродать.

Передача денег гражданке Польши являлась тщательно подготовленной операцией. Все купюры были заранее помечены специальной краской. Ранее обладательнице дипломатического статуса все сходило с рук.

На произошедшее отреагировали в МИД России. Напомним, женщина объявлена persona non grata. Ей предложено в течение недели покинуть страну.

А подельникам Малгожаты деваться некуда. Они являются жителями Москвы и находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 7 лет заключения.