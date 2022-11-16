ФСБ: гражданка Польши с дипломатическим статусом задержана в России

По предварительным данным, женщина задержана при получении взятки в 20 тысяч евро за фиктивные документы на провоз контрабандных партий алкоголя.

© Видео: ЦОС ФСБ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

Гражданка Польши с дипломатическим статусом была задержана в России при получении взятки в 20 тысяч евро за фиктивные документы на провоз контрабандных партий алкоголя. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. Женщина объявлена persona non grata, ей предложено в течение недели покинуть страну.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом, гражданка Польши, за незаконное денежное вознаграждение изготавливала подложную товарно-сопроводительную документацию для предоставления в таможенные органы РФ с цель организации канала контрабанды алкогольной продукции», - сообщили в ЦОС ФСБ.

Также установлен используемый участниками преступной группы логистический комплекс, на котором обнаружена контрабандная алкогольная продукция на сумму свыше $2 млн.

На минувшей неделе Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания в Екатеринбурге мужчины, который подозревается в подготовке теракта. Дома у него обнаружили пять самодельных зажигательных устройств. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.