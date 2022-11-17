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Забитый Марадоной «рукой бога» мяч продали на аукционе за 2,3 млн евро

Максим Крюков
02:59 17.11.2022
Предварительно лот оценивался в 2,8 - 3,4 млн евро, а его стартовая цена составляла 570 тысяч евро.
Забитый Марадоной «рукой бога» мяч продали на аукционе за 2,3 млн евро
© Фото: SVEN SIMON, Global Look Press
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Футбольный мяч, который был забит Диего Марадоной в легендарном матче против сборной Англии на чемпионате мира 1986 года, был продан на аукционе в Лондоне за 2,3 миллиона евро. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Именно после той четвертьфинальной встречи появилось выражение «Рука бога». На 51-й минуте матча великий аргентинский нападающий поразил ворота голкипера Питера Шилтона рукой. Однако главный арбитр не заметил нарушения и засчитал гол. А всего через четыре минуты Марадона забил «гол столетия», который принес Аргентине победу со счетом 2:1.

Как сообщает издание, мяч был выставлен на продажу судьей Али Бин Насеру из Туниса, который работал на том четвертьфинале. Предварительно лот оценивался в 2,8 - 3,4 млн евро, а его стартовая цена составляла 570 тысяч евро.

Ранее американским аукционным домом Gotta Have Rock and Roll было продано последнее письмо известного британского музыканта, бывшего участника рок-группы The Beatles Джона Леннона, которое тот написал за несколько часов до смерти, за 63 750 долларов. По данным TMZ, ожидалось, что стоимость лота составит от 30 до 50 тысяч долларов, однако в заключительный день аукциона количество претендентов на приобретение уникального предмета увеличилось, в результате чего цена выросла.

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