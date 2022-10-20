Борисов заявил, что необходимо стремиться к производству одного спутника в день

Он отметил, что Россия в этом направлении готова перенимать опыт иностранных государств, в том числе Китая.

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Космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников, при этом необходимо держать темп - один аппарат в день. С таким заявлением выступил глава Роскосмоса Юрий Борисов на отраслевом форуме госкорпорации «Команда будущего».

«Мы должны выйти на темп: спутник в день. Будем учиться», - передает его слова РИА Новости.

Борисов отметил, что Россия в этом направлении готова перенимать опыт иностранных государств, в том числе Китая.

«Массовое производство - это другая логистика, начиная от складских помещений и обеспечения всем необходимым и заканчивая организацией производства», - добавил он.

Кроме того, глава Роскосмоса признал, что РФ показывает достаточно низкие результаты в производстве данного вида летательных аппаратов, подчеркнув, что «ситуация, когда спутник может создаваться по 18 месяцев, никуда не годится».

Ранее исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что Россия уже приступила к предварительным работам по проектированию собственной космической станции, но до начала ее работы продолжит использовать Международную космическую станцию. По его словам, будущая инфраструктура тоже будет с международным партнерством.