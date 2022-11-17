Сборные России и Таджикистана сыграли вничью в товарищеском матче

В воскресенье, 20 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче со сборной Узбекистана.

© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Сборные России и Таджикистана по футболу провели товарищеский матч, который завершился нулевой ничьей. Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Душанбе.

За российскую национальную команду дебютировали сразу шесть футболистов: вратари Александр Селихов и Сергей Песьяков, который получил травму в начале второго тайма, защитник Александр Солдатенков, полузащитник Лечи Садулаев, нападающие Владимир Сычевой и Сергей Пиняев, ставший самым молодым дебютантом в истории сборной в возрасте 18 лет и 15 дней. Форвард «Крыльев Советов» обновил принадлежащий Игорю Акинфееву рекорд (18 лет и 20 дней), который держался с 2004 года.

В воскресенье, 20 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют в товарищеском матче, который пройдет в Ташкенте, со сборной Узбекистана.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. Мужская сборная России должна была играть за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Женская национальная сборная должна была участвовать в чемпионате Европы в Англии.