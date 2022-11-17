В Ираке из-за взрыва газа рухнули три дома и погибли пять человек

По данным СМИ, несколько человек могут оставаться под завалами.

© Фото: MolaEmad Twitter

Минимум пять человек погибли и около 15 получили ранения в результате взрыва газа и последующего обрушения трех зданий в иракской Сулеймании. Об этом сообщает телеканала Zagros News.

Взрыв газового баллона, установленного на крыше трехэтажного дома, произошел в 19.45. В результате обрушились три здания. По данным телеканала, погибли минимум пять человек, порядка 15 были госпитализированы. Как утверждается, еще несколько человек могут оставаться под завалами. Официальных сообщений о жертвах пока не поступало.

Ранее в Стамбуле произошел теракт на туристической улице Истикляль. В результате взрыва погибли шесть человек, еще 81, включая трех россиян, пострадали.