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В Ираке из-за взрыва газа рухнули три дома и погибли пять человек

Анна Касаткина
22:00 17.11.2022
По данным СМИ, несколько человек могут оставаться под завалами.
В Ираке из-за взрыва газа рухнули три дома и погибли пять человек
© Фото: MolaEmad Twitter
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Минимум пять человек погибли и около 15 получили ранения в результате взрыва газа и последующего обрушения трех зданий в иракской Сулеймании. Об этом сообщает телеканала Zagros News.

Взрыв газового баллона, установленного на крыше трехэтажного дома, произошел в 19.45. В результате обрушились три здания. По данным телеканала, погибли минимум пять человек, порядка 15 были госпитализированы. Как утверждается, еще несколько человек могут оставаться под завалами. Официальных сообщений о жертвах пока не поступало.

Ранее в Стамбуле произошел теракт на туристической улице Истикляль. В результате взрыва погибли шесть человек, еще 81, включая трех россиян, пострадали.

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