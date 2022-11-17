Пелоси отказалась переизбираться в Палату представителей после победы республиканцев

Она обратилась к своим коллегам с призывом действовать смело. Пелоси добавила, что будет продолжать трудиться, отстаивая интересы своих избирателей, в независимости от того, какой у нее будет статус.

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Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси объявила, что отказывается переизбираться на лидерство в новом составе Конгресса.

«С большой уверенностью в нашей фракции я не буду переизбираться лидером демократов в новом составе конгресса. Для меня пришел час дать возможность новому поколению руководить демократической фракцией, которую я глубоко уважаю», - заявила она.

Пелоси обратилась к своим коллегам в Палате представителей с призывом действовать смело. Она добавила, что будет продолжать трудиться, отстаивая интересы своих избирателей, в независимости от того, какой у нее будет статус.

«Неважно, какой у меня будет титул, нет высшей чести для меня, чем представлять людей Сан-Франциско», - сказала Пелоси.

Сегодня утром стало известно, что американский лидер Байден поздравил лидера республиканцев Кевина Маккарти с тем, что его партия получила большинство мест в Нижней палате Конгресса.