Старые ракеты и ночная истерия: как Польша и Украина пытались спровоцировать столкновение России и НАТО

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Во вторник в Польше упали обломки ракеты украинской системы С-300. Об этом после изучения снимков с места происшествия сообщили в Министерстве обороны РФ. Однако изначально некоторые западные СМИ и чиновники предпринимали попытки обвинить Россию. В итоге использовать ситуацию для эскалации конфликта не удалось.

Истерия, с которой в обстреле Польши начали обвинять нашу страну, не прекращалась долгое время. В российском военном ведомстве отметили, что это ничто иное, как злонамеренная провокация.

«Хотим подчеркнуть, что высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы», - сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

При этом командование НАТО вело себя сдержано. Вблизи украинских границ работал самолет-разведчик, зафиксировавший все происходящее. А днем в Брюсселе сообщили, Россия не стреляла по Польше.

«Наши предварительный анализ свидетельствует, что инцидент, скорее всего, был вызван действиями украинской ПВО, которая работала для защиты украинской территории от российских ракет», - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В сети также появились изображения осколков снарядов. Военные специалисты тут же опознали элементы зенитной ракеты для системы С-300. Более того, если верить карте размещения ПВО Украины от 2015 года, то недалеко присутствует украинский комплекс С-300 еще советского производства. С 2014 года контакты с производителем - российской стороной полностью прерваны. В итоге киевский режим используют ракеты, которые не проходят должного техобслуживания.

«Видимо, ракета вышла за сроки своего хранения. Она не сработала штатно. И вместо того, чтобы поразить воздушную цель, она улетела в Польшу и поразила трактор», - предполагает военный эксперт Алексей Леонков.

Напомним, постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Украина и Польша ситуацией с падением ракет пыталась спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. По его словам, Владимир Зеленский знал, что в Польшу залетели украинские ракеты.