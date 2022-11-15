Два человека погибли при обстреле Шебекина в Белгородской области

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Два человека погибли и три пострадали в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть два погибших и три пострадавших», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что на место отправлены бригады скорой помощи, глава округа и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

Ранее при обстреле села Никольского в Белгородской районе была повреждена линия электропередачи. По словам Гладкова, в результате в ряде домов на двух улицах пропал свет.