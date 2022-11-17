ЦБ РФ установил единую комиссию для трансграничных переводов через СБП

Согласно документу, комиссия в размере 6 рублей будет взиматься с банка-отправителя с 19 декабря 2022 года.

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Центральный банк России установил комиссию за трансграничный перевод физических лиц с помощь Системы быстрых платежей в размере 6 рублей вне зависимости от суммы. Это следует из материалов регулятора.

Согласно документу, комиссия в размере 6 рублей будет взиматься с банка-отправителя с 19 декабря 2022 года. За зачисление комиссию взимать не будут.

Как пояснили в Центробанке РИА Новости, сейчас за трансграничный перевод предусмотрена комиссия по 3 рубля с банка-получателя и банка-отправителя.

Ранее ЦБ РФ продлил до 31 марта 2023 года действие ограничений по выводу денег за рубеж.