МИД РФ заявил о попытках напасть на российское посольство в Польше с «коктейлями Молотова»

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Masti, Wikimedia

Неизвестные дважды атаковали российское посольство в Польше в ночь с 11 на 12 ноября, Москва требует от Варшавы расследовать эти инциденты. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

По его словам, неизвестные лица дважды предприняли попытки напасть на дипмиссию: через ограду посольства перебросили файеры и бутылки с горючим веществом. Дипломат подчеркнул, что полиция пассивно наблюдала за происходящим и не пыталась задержать злоумышленников.

«Требуем от компетентных органов Польши расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности», - сказал Нечаев.

Россия также призывает польскую сторону обеспечить безопасность российских дипломатических и консульских миссий и гарантировать неприкосновенность загранучреждений от противоправных посягательств, отметил дипломат. Нечаев подчеркнул, что подобная ситуация свидетельствует о грубом нарушении Польшей обязательств по защите диппредставительств от всякого вторжения или нанесения ущерба.

Ранее представитель России в ООН Анна Антонова на заседании Генассамблеи заявила, что в период с 15 декабря 2020 года по май 2022 года зафиксировано более 150 неправомерных актов, связанных с посягательством на неприкосновенность дипломатических представительств РФ.