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Представитель РФ назвала число посягательств на российские дипмиссии

Максим Крюков
07:27 20.10.2022
Как отметила Анна Антонова, некоторые из инцидентов закончились трагично.
Представитель РФ назвала число посягательств на российские дипмиссии
© Фото: Luiz Rampelotto, EuropaNewswire, GlobalLookPress
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В период с 15 декабря 2020 года по май 2022 года зафиксировано более ста пятидесяти неправомерных актов, связанных с посягательством на неприкосновенность дипломатических представительств России. Об этом на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций заявила представитель РФ Анна Антонова.

«За отчетный период нами зафиксировано свыше 150 случаев неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность дипломатических и консульских представительств и представителей России в иностранных государствах», - передают ее слова РИА Новости.

Как отметила Антонова, некоторые из инцидентов закончились трагично.

По ее словам, практически каждый день в разных точках мира российские дипломатические и консульские представительства и представители получают звонки и сообщения с угрозами и оскорблениями в свой адрес. Также совершаются акты терроризма, нападения на сотрудников дипмиссий, враждебные акции и провокации с нанесением серьезного ущерба здоровью российских представителей, повреждений дипломатическим и консульским помещениям, средствам передвижения.

Кроме того, стало больше случаев вредительства в отношении пользующихся защитой зданий, когда злоумышленники заливают краской или оскверняют надписями оскорбительного характера в адрес РФ.

Так, на прошлой неделе красной краской был испорчен фасад исторического здания, в котором находится генеральное консульство России в Нью-Йорке.

Ранее посольство РФ заявило МИД Германии решительный протест на враждебные акции у зданий российской дипмиссии в Берлине и во Франкфурте-на-Майне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ноту протеста и назвала возмутительной отсутствие реакции властей ФРГ на два ЧП.

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