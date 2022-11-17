Пожар на рынке «Садовод» в Москве потушили

Как утверждается, в связи с ЧП на рынке эвакуировали примерно 150 человек. Данных о пострадавших не поступало.

© Фото: ГУ МЧС России по г. Москве

Пожар на самом крупном в Москве рынке «Садовод» ликвидировали, его площадь достигала 50 квадратов. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 15:08 пожар был локализован, а в 15:31 полностью ликвидирован», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как утверждается, в связи с ЧП на рынке эвакуировали примерно 150 человек. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее в социальных сетях появились кадры задымленных рядов на «Садоводе», а также видео с пожарными машинами.