Загорелся один из крупнейших рынков Москвы «Садовод»
Как рассказали в экстренных службах, людей эвакуируют.
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Загорелся один из крупнейших рынков Москвы «Садовод». Кадры с места происшествия публикуют очевидцы. Сейчас торговые ряды заполнены дымом.
«Собираю себе спокойно заказ и тут... вот так вот и работаем, на 24- 25-й линии рынка “Садовод” произошел пожар», - пишет один из работников в соцсетях.
На данный момент спасатели приступили к тушению пожара, площадь возгорания устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По некоторым данным, к месту пожара собираются направить вертолет.