В стране и мире Загорелся один из крупнейших рынков Москвы «Садовод» Анна Назайкина Как рассказали в экстренных службах, людей эвакуируют. © Фото: id556133124, VK Читайте нас на: Загорелся один из крупнейших рынков Москвы «Садовод». Кадры с места происшествия публикуют очевидцы. Сейчас торговые ряды заполнены дымом. «Собираю себе спокойно заказ и тут... вот так вот и работаем, на 24- 25-й линии рынка “Садовод” произошел пожар», - пишет один из работников в соцсетях. На данный момент спасатели приступили к тушению пожара, площадь возгорания устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по региону. По некоторым данным, к месту пожара собираются направить вертолет. Экспертное мнение и аналитика