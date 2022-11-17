Песков оценил комплимент Байдена мощным бицепсам российского оператора

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о ситуации, произошедшей на полях саммита G20. Тогда американский президент Джо Байден в ходе общения с журналистами восхитился бицепсами оператора из России.

Представитель Кремля назвал данный эпизод «очень хорошей зарисовкой», положительно характеризующей всех участников.

«Очень хороший эпизод. Наверное, с положительной стороны характеризует и оператора Первого канала, и Первый канал, и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание», - сказал он журналистам.

Накануне американский президент настолько восхитился мышцами оператора Первого канала, что решил потрогать их. Байден назвал бицепсы россиянина «пушками» и заявил, что они больше, чем икры американского лидера. Стоявший рядом президент Франции Эммануэль Макрон согласился с мнением коллеги.