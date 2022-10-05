«Нужно было больше пиар-кейсов»: что рассказала пранкерам экс-омбудсмен Денисова о фейках против ВС РФ

В частности, Людмила Денисова рассказала, что знала про ракетный удар с помощью HIMARS по колонии в Еленовке, где находились украинские военнослужащие.

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Новый пранк от Вована и Лексуса. На этот раз они позвонили экс-уполномоченной по правам человека на Украине Людмиле Денисовой и от имени бывшего американского посла Макфола расспросили, как она раскручивала фейки о преступлениях российских военнослужащих на Украине. Денисова оказалась многословной.

«Мне говорят: "А можешь написать, что есть тюрьма на Запорожской АЭС?" Но надо же, чтобы официальные источники это дали», - рассказала она.

Украинская разведка дала команду и экс-омбудсмен Людмила Денисова готова пойти в информатаку. Ведь, по ее мнению, новый правозащитник Украины с задачами не справляется. Она думает, что говорит с бывшим послом США в России Майклом Макфолом. На деле - с пранкерами Вованом и Лексусом.

Скандально известная вбросами о российских солдатах и уволенная с должности уполномоченного по правам человека. Украинские депутаты отмечали концентрацию внимания Денисовой на деталях преступлений, которые оставались без доказательств. В Генпрокуратуру ее вызывали, но она не предоставила доказательств. Вместо того, чтобы заняться своим делом, правовой защитой, чиновница продолжала плодить фейки.

Таким образом, скандальное увольнение с поста омбудсмена Денисову не остановило, она до сих пор не прекратила делать громкие и не подкрепленные фактами заявления.

Денисову допускали к разной информации. Пранкерам она рассказала, что знала про ракетный удар с помощью американских РСЗО HIMARS по колонии в Еленовке, где находились украинские военнослужащие.

«Это была спланированная акция, я знала про Еленовку у меня была связь с нашими азовцами* по телефону из Еленовки», - рассказала пранкерами Денисова.

В том, что киевские власти позже убрали Денисову с поста омбудсмена, нет ничего удивительного, говорят политологи. Еще немного, и ей бы перестали верить на Западе. А этого Киев допустить не может.

Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали «Звезде», что в их пранке бывший президент США Джордж Буш-младший признался, что биолаборатории на Украине создавались Пентагоном. Кроме этого, Вован рассказал о пранке 2014 года с генералом НАТО, который признался им, что уже тогда США начали отправлять специалистов и инструкторов для тренировок украинских военных.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.