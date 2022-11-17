Суд Гааги: самолет рейса MH17 сбил ЗРК «Бук», дислоцированный в Первомайском

При катастрофе Boeing-777 в июле 2014 года погибли все, кто находился на борту, - 298 человек.

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Гаагский суд считает, что самолет Boeing-777, потерпевший катастрофу в июле 2014 года, был сбит зенитным ракетным комплексом «Бук».

«Суд придерживается того мнения, что "Боинг" потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский», - сказал судья Хендрик Стейнхейс.

Стейнхейс добавил, что при этом все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Ранее МО РФ публиковало аудиозапись разговора украинского полковника, ответственного за сопровождение рейса МH-17.

Также в Минобороны России заявили о непричастности российских военнослужащих к трагедии с рейсом MH-17. Соответствующие доказательства были доведены до голландской следственной группы.

Ни один зенитный ракетный комплекс, как подчеркивали в российском оборонном ведомстве, на момент катастрофы «Боинга» российско-украинскую границу не пересекал.

В Министерстве иностранных дел России указывали на тот факт, что линия обвинения в суде по трагедии MH-17 строится на показаниях анонимных свидетелей, что не дает оценить достоверность.

А глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что обвинения в якобы причастности России к крушению самолета голословны, а само расследование предвзято и однобоко.