В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд Гааги: самолет рейса MH17 сбил ЗРК «Бук», дислоцированный в Первомайском

Тимур Шерзад
15:51 17.11.2022
При катастрофе Boeing-777 в июле 2014 года погибли все, кто находился на борту, - 298 человек.
Суд Гааги: самолет рейса MH17 сбил ЗРК «Бук», дислоцированный в Первомайском
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Гаагский суд считает, что самолет Boeing-777, потерпевший катастрофу в июле 2014 года, был сбит зенитным ракетным комплексом «Бук».

«Суд придерживается того мнения, что "Боинг" потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский», - сказал судья Хендрик Стейнхейс. 

Стейнхейс добавил, что при этом все находившиеся на борту 298 человек погибли. 

Ранее МО РФ публиковало аудиозапись разговора украинского полковника, ответственного за сопровождение рейса МH-17.

Также в Минобороны России заявили о непричастности российских военнослужащих к трагедии с рейсом MH-17. Соответствующие доказательства были доведены до голландской следственной группы.

Ни один зенитный ракетный комплекс, как подчеркивали в российском оборонном ведомстве, на момент катастрофы «Боинга» российско-украинскую границу не пересекал.

В Министерстве иностранных дел России указывали на тот факт, что линия обвинения в суде по трагедии MH-17 строится на показаниях анонимных свидетелей, что не дает оценить достоверность. 

А глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что обвинения в якобы причастности России к крушению самолета голословны, а само расследование предвзято и однобоко. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:13 Армия
Видео
Минобороны России: в ДНР взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским
15:11 Армия
В МО РФ сообщили об уничтожении цехов в Павлограде по изготовлению элементов ракет для боевиков
14:55 В стране и мире
В Кремле заявили, что риторика про ядерное оружие звучит в Европе, а не в России
14:46 Армия
Путин присвоил 23-му истребительному авиаполку почетное наименование «гвардейский»
14:25 В стране и мире
Видео
Загорелся один из крупнейших рынков Москвы «Садовод»
Популярное
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.