Минобороны России: в ДНР взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским

Активными действиями российских подразделений в республике также пресечены три атаки украинских националистов.

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Российские Вооруженные силы взяли под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На южно-донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что активными действиями российских подразделений пресечены три атаки украинских националистов силами до трех ротных тактических групп из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка.

«В результате огневого поражения подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин», — пояснил представитель МО.

На брифинге Конашенков также сообщил, что ВКС России уничтожили в Павлограде цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для вооруженных формирований Украины.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.