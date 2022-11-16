Путин поддержал распространение льготного автокредитования на военнослужащих
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга распространить льготное автокредитование на военнослужащих, включая тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации.
Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил также распространить действие программы на членов семей военнослужащих и пенсионеров, проходивших ранее службу в Вооруженных силах.
Путин уточнил, прорабатывался ли этот вопрос с Минфином.
«Да, конечно. Так и надо сделать с учетом повышения стоимости автомобилей. Нужно при организации работы в сфере автомобильного производства добиться, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей», - сказал Владимир Путин, получив утвердительный ответ Мантурова.
Ранее Совфед одобрил закон о статусе ветеранов для добровольцев, участвующих в спецоперации.