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Канадцы назвали публичной поркой критику Си Цзиньпина в адрес Трюдо на полях G20

Ян Брацкий
13:30 17.11.2022
По мнению зрителей канадского телеканала СВС, Джастин Трюдо так и не понял сути претензий, а его попытки оправдаться выглядели жалко.
Канадцы назвали публичной поркой критику Си Цзиньпина в адрес Трюдо на полях G20
© Фото: Sean Kilpatrick, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Канадцы назвали позором разговор премьер-министра Джастина Трюдо с председателем КНР Си Цзиньпином на полях G20. Там китайский лидер обвинил Трюдо в нарушении условий переговоров и передаче подробностей приватной беседы журналистам. Канадский премьер на эту критику ответил, что «верит в открытый и честный диалог», пишет СВС.  

«Какое отношение имеет утечка конфиденциальной информации к свободному и открытому диалогу? Понял ли Трюдо, что имеется в виду под конфиденциальным обсуждением? Он всегда избегает ответа на вопрос и отвечает совершенно не относящимися к делу комментариями. Думаю, он слишком туп, чтобы отвечать без сценария, подготовленного другими. Какой позор для Канады», - посетовал Ted Lunny.

Стыд, публичная порка, ругань, скандал - канадцы не стесняются в выражениях. По их мнению, премьер-министр не смог достойно ответить Си Цзиньпину, а его попытки оправдаться выглядели жалко.

«Отныне взрослые политики на мировой арене просто будут заставлять Трюдо подписывать соглашение о неразглашении, прежде чем впускать его в комнату», - отметил David Greene.

Предположительно, в ходе короткого разговора Си Цзиньпина с Джастином Трюдо на саммите «двадцатки» стороны обсуждали якобы вмешательство Китая в канадские выборы, а также ситуации вокруг Украины и Северной Кореи.

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