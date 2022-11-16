Си Цзиньпин отчитал Трюдо за утечку содержания личной беседы в СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин отчитал премьер-министра Канады Джастина Трюдо на полях саммита G20. Китайскому лидеру не понравилось, что подробности их личной беседы попали в прессу.
«Все, что мы обсуждали, утекло в газету. Это недопустимо. Мы так дела не делаем. Если речь об откровенности, надо уважать друг друга», — сказал Си Цзиньпин в разговоре с Трюдо.
Канадский премьер, в свою очередь, заявил, что намерен продолжать открытый, откровенный и свободный диалог.
«Условия для начала создайте», — отрезал китайский лидер.
Предположительно, речь могла идти о коротком разговоре Си Цзиньпина с Трюдо на саммите, в котором обсуждалось якобы вмешательство Китая в канадские выборы, а также ситуации вокруг Украины и Северной Кореи.
Ранее Си Цзиньпин встретился на полях G20 с президентом США Джо Байденом.