В стране и мире Си Цзиньпин отчитал Трюдо за утечку содержания личной беседы в СМИ Анна Касаткина Китайский лидер заявил, что собеседники должны уважать друг друга. © Видео: AnnieClaireBO twitter © Фото: Sean Kilpatrick, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Председатель КНР Си Цзиньпин отчитал премьер-министра Канады Джастина Трюдо на полях саммита G20. Китайскому лидеру не понравилось, что подробности их личной беседы попали в прессу. «Все, что мы обсуждали, утекло в газету. Это недопустимо. Мы так дела не делаем. Если речь об откровенности, надо уважать друг друга», — сказал Си Цзиньпин в разговоре с Трюдо. Канадский премьер, в свою очередь, заявил, что намерен продолжать открытый, откровенный и свободный диалог. «Условия для начала создайте», — отрезал китайский лидер. Предположительно, речь могла идти о коротком разговоре Си Цзиньпина с Трюдо на саммите, в котором обсуждалось якобы вмешательство Китая в канадские выборы, а также ситуации вокруг Украины и Северной Кореи. Ранее Си Цзиньпин встретился на полях G20 с президентом США Джо Байденом. Экспертное мнение и аналитика