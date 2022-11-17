Гранатой огонь: резервисты отточили мастерство стрельбы из РПГ и автоматов под Калининградом
Министерство обороны РФ публикует кадры с полигона в Калининградской области, где тренируют военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине.
На записи резервисты оттачивают мастерство стрельбы из противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматов. Также их обучают искусству рукопашного боя с применением саперных лопаток. Тренировки проводятся под руководством опытных инструкторов и с учетом специфики спецоперации на Украине.
Занятия проходят интенсивно, пока каждый элемент упражнений не будет доведен до автоматизма. Помимо стрельб в составе отделений, военнослужащие выполняют упражнения, действуя боевыми парами. Занятия также проводятся в противогазах и общевойсковых защитных комплектах.
По мере отработки упражнений задания усложняются. С каждой тренировкой сокращается время появления целей, увеличивается расстояние до них и скорость их движения.
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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов