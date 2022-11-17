Гранатой огонь: резервисты отточили мастерство стрельбы из РПГ и автоматов под Калининградом

Условия выполнения упражнений постоянно усложняются, сокращается время появления целей, увеличивается расстояние до них и скорость их движения.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует кадры с полигона в Калининградской области, где тренируют военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине.

На записи резервисты оттачивают мастерство стрельбы из противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматов. Также их обучают искусству рукопашного боя с применением саперных лопаток. Тренировки проводятся под руководством опытных инструкторов и с учетом специфики спецоперации на Украине.

Занятия проходят интенсивно, пока каждый элемент упражнений не будет доведен до автоматизма. Помимо стрельб в составе отделений, военнослужащие выполняют упражнения, действуя боевыми парами. Занятия также проводятся в противогазах и общевойсковых защитных комплектах.

По мере отработки упражнений задания усложняются. С каждой тренировкой сокращается время появления целей, увеличивается расстояние до них и скорость их движения.

Ранее корреспондент Павел Кольцов в сюжете «Звезды» показал, как рембаты восстанавливают российскую технику в зоне СВО.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов