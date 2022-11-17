«Его вклад был решающим»: тренер Мишин об Александре Горшкове

Алексей Мишин рассказал о личных и профессиональных качествах президента Федерации фигурного катания РФ.

© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

Российский и советский тренер по фигурному катанию, чемпион СССР 1967 года Алексей Мишин почтил память президента Федерации фигурного катания РФ Александра Горшкова, рассказав «Звезде» о личных и профессиональных качествах выдающегося спортсмена.

Мишин говорил о смерти Александра Горшкова не только как об уходе значимой в российском фигурном катании личности, но и как о большой утрате друга.

«Саша был моим другом, приятелем в течение всей моей спортивной и тренерской жизни», - сказал тренер.

Из личных качеств выдающегося фигуриста Алексей Мишин особо отметил человечность и внимание к каждому спортсмену. Мишин высоко оценил вклад Горшкова в успех тренируемых им фигуристов.

«Его вклад во многих моих спортсменов, чисто человеческий, был решающим в достижении высоких результатов», - подытожил он.

Сегодня стало известно, что в возрасте 76 лет ушел из жизни президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. О трагедии сообщил генеральный директор организации Александр Коган.