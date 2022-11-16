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Подлодка «Уфа» вошла в состав ВМФ России

10:54 16.11.2022
До 2024 года Тихоокеанский флот планирует получить все шесть субмарин этого проекта.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Уфа» официально пополнила состав ВМФ России. На предприятии «Адмиралтейские верфи», где субмарину построили, подняли Андреевский флаг.

«Уфа» зачислена в состав Тихоокеанского флота. Она стала четвертой в серии из шести подлодок для ТОФ. До 2024 года флот планирует получить все шесть субмарин этого проекта.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов отметил на церемонии, что «подводные лодки данного проекта оснащены самым современным вооружением, а их высокие боевые качества подтверждены успешным выполнением поставленных задач в Черном и Средиземном морях, а также в Арктике».

Подводные лодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению дизельных подлодок, они считаются малошумными в сравнении с иностранными аналогами. Огромные корабли имеют, по словам разработчиков, более высокую боевую эффективность, чем их предшественники.

Скорость подводного хода субмарин составляет 18 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека. Подлодки являются носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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