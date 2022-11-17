«Разгромили корабль»: моряк с парохода Soya рассказал о жестокости египетских полицейских

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Задержанный в египетской Александрии российский моряк заявил о жестокости местных полицейских. Со слов мужчины, правоохранители разгромили пароход и в нарушение всех международных правил вскрыли опечатанные контейнеры.

«Пришли 40 полицейских и разгромили весь корабль, обокрали экипаж, посадили в тюрьму и пытались на нас что-то повесить. Толком не кормили, постоянно угрожали, плохо обходились с нами», - рассказал старший механик корабля Soya Павел Гусев.

Вместе еще с двумя товарищами мужчина сегодня вернулся в Россию. В Александрии остались капитан парохода и старший помощник.

«Оба пенсионеры, чувствуют себя плохо, есть заболевания. Условия там ужасные. Спать приходится на бетонном полу, на ковриках без кроватей, без всего. Очень холодно. Нам никто ничего не объяснял, у нас не было адвокатов, переводчиков, все на арабском и сплошные запугивания», - добавил моряк.

Напомним, судно Soya прибыло в порт Александрии, после чего было арестовано за перевозку запрещенного в Египте опиоидного синтетического анальгетика. По словам моряков, они не знали, что находится в контейнерах, груз был запломбирован.