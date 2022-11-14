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В Египте арестованы пятеро российских моряков

Анна Касаткина
18:31 14.11.2022
Турецкое судно с россиянами на борту прибыло в порт Александрии, где было арестовано за перевозку запрещенного в Египте препарата.
В Египте арестованы пятеро российских моряков
© Фото: Matthias Toedt, dpa-Zentral, bild, GlobalLookPress
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В Египте арестовано турецкое судно Soya с экипажем, в составе которого пять российских моряков. Об этом сообщает «360» со ссылкой на информацию генконсульства РФ в Александрии.

По словам представителей дипмиссии, ведется работа по ситуации совместно с российским посольством в Каире.

«К членам экипажа запрошен консульский доступ», — сообщили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что судно Soya прибыло в порт Александрии, после чего было арестовано за перевозку запрещенного в Египте опиоидного синтетического анальгетика. По словам моряков, они не знали, что находится в контейнерах, груз был запломбирован. Членов экипажа судна арестовали, среди них — пятеро россиян и трое граждан Болгарии, они не выходят на связь с родственниками.

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