США заключили контракты на восполнение поставленных Украине РСЗО на 520 млн долларов

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РСЗО M142 HIMARS, штат Миссури, США. Архивное фото

Пентагон заключил с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin контракты общую сумму около 520 миллионов долларов для восполнения реактивных систем залпового огня взамен поставленных Украине. Об этом говорится в распространенном американскими Вооруженными силам заявлении.

Уточняется, что контракты были заключены 21 октября и 2 ноября. Как заявил замминистра обороны США Уильям Лапланте, распределение контрактов показывает «значительное влияние, которое имеют РСЗО в качестве важного боевого средства для наших международных партнеров».

Данные оборонные заказы, считают в Пентагоне, позволят американской армии пополнять собственные запасы и продолжать оказывать помощь партнерам, сообщает РИА Новости.

Ранее в США признали, что помощь Украине истощает арсеналы западных стран. В тоже время заместитель министра обороны по политическим делам Колин Кол заявил, что в своей помощи Украине Штаты не допускают перегибов, способных подорвать готовность страны реагировать на «другие чрезвычайные угрозы».