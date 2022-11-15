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Журова объяснила смысл заявления главы МОК против политизации спорта

Анна Касаткина
23:00 15.11.2022
По словам депутата Госдумы и олимпийской чемпионки, по поводу этих слов не стоит испытывать излишний оптимизм.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о необходимости допускать до соревнований спортсменов всех стран не означают реализации этого на практике, они делают для того, чтоб проанализировать реакцию мирового сообщества. Таким мнением поделилась со «Звездой» депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Я думаю, что нам еще следует ожидать каких-то дальнейших заявлений, хотя, отчасти, могут быть связаны такие слова Баха с тем, что он хочет провентилировать немножко почву, посмотреть, как отреагируют на это политики и лидеры стран на его высказывания... что скажет широкая публика болельщики, СМИ», — сказала она.

По словам Журовой, не стоит испытывать по поводу этих слов излишний оптимизм, нужно понаблюдать, «будут ли действия после этих слов, которые, казалось бы, должны нас обнадежить».

«Он ничего особенного не сказал, он сказал обычные постулаты Олимпийской хартии. Он должен это на всех площадках говорить, просто вопрос дальше исполнения. Потому что, в принципе, под давлением МОК не является независимой организацией», — добавила собеседница.

Бах на саммите G20 предупредил, что международный спорт «развалится», если будет использоваться для политических целей. Олимпийские соревнования, по его словам, требуют участия всех спортсменов, даже если их страны находятся в конфронтации. Бах также призвал участников саммита принять позицию МОК как «политический нейтральной» организации.

После начала специальной военной операции на Украине МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участиям в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. В октября российских волейболистов не допустили к квалификации Олимпийских игр — 2024 в Париже.

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