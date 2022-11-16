WP: глава ЦРУ встретился с Зеленским в Киеве

Уильям Барнс также провел совещание с коллегами из украинской разведки и рассказал им о переговорах России и США в Анкаре.

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Директор ЦРУ Уильям Барнс 15 ноября провел личную встречу с Владимиром Зеленским. Соответствующе сообщение опубликовала газета Washington Post. В ходе закрытой беседы глава спецслужбы пообещал украинскому президенту продолжать помогать Украине.

Также Бернс, находясь в Киеве, провел встречу с украинскими коллегами из СБУ и рассказал им о недавних переговорах США с представителями России, прошедшими в Турции. Однако тема этих переговоров не уточнялась.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона провела встречу с представителями США в Анкаре. Инициатором данного контакта, по словам пресс-секретаря, являлся Вашингтон.