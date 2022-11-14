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Песков подтвердил, что в Анкаре прошли переговоры России и США

Анна Назайкина
18:18 14.11.2022
Представитель Кремля отметил, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны.
Песков подтвердил, что в Анкаре прошли переговоры России и США
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что в Турции прошли переговоры РФ и США.

Представитель Кремля отметил, что переговоры в Анкаре прошли по инициативе американской стороны. Тема беседы не раскрывается.

«Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», - сказал он агентству.

Ранее Reuters, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщило, что директор ЦРУ прибыл в турецкую столицу, чтобы встретиться со своим российским коллегой. Кроме того, газета «Коммерсантъ» писала, что в Анкаре начался переговорный процесс между Россией и Соединенными Штатами.

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