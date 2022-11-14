В стране и мире Песков подтвердил, что в Анкаре прошли переговоры России и США Анна Назайкина Представитель Кремля отметил, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что в Турции прошли переговоры РФ и США. Представитель Кремля отметил, что переговоры в Анкаре прошли по инициативе американской стороны. Тема беседы не раскрывается. «Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», - сказал он агентству. Ранее Reuters, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщило, что директор ЦРУ прибыл в турецкую столицу, чтобы встретиться со своим российским коллегой. Кроме того, газета «Коммерсантъ» писала, что в Анкаре начался переговорный процесс между Россией и Соединенными Штатами. Экспертное мнение и аналитика