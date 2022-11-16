В Новосибирске на уроке физкультуры утонула второклассница

Второклассницу новосибирской школы обнаружили на дне бассейна во время урока физкультуры. Она скончалась спустя несколько часов в больнице.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Новосибирской школе №197 на дне бассейна обнаружили второклассницу. Сообщается, что школьница на тот момент был без сознания. Информацию о случившемся передал Новосибирский отдел СК РФ.

После обнаружения девочка была доставлена в городскую больницу, где медики оценили ее состояние как крайне тяжелое. Спустя несколько часов она скончалась.

СК РФ по Дзержинскому району Новосибирска также сообщил о начале следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)» - говорится в официальном заявлении ведомства.

Это не первый случай гибели ребенка в городском бассейне за последние месяцы. В мае этого года в Королеве в бассейне фитнес-центра утонул мальчик 2017 года рождения.