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Байдена возмутили сверхприбыли американских нефтяных компаний из-за ситуации на Украине

Анна Касаткина
06:56 01.11.2022
По словам президента, за последние полгода шесть крупнейших нефтяных компаний заработали порядка 100 миллиардов долларов.
Байдена возмутили сверхприбыли американских нефтяных компаний из-за ситуации на Украине
© Фото: Al Drago - Pool, CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress
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Администрация США совместно с конгрессом прорабатывают вопрос повышения налогов для американских нефтяных компаний, которые получают сверхприбыли из-за ситуации на Украине и отказываются снижать цены на топливо. Об этом во время выступления в Белом доме заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Он отметил, что за последние полгода шесть крупнейших нефтяных компаний заработали порядка 100 миллиардов долларов, назвав это «возмутительным». При этом, по словам Байдена, доходы компанией не являются «справедливыми», так как они не сделали ничего нового и инновационного, а получили прибыль благодаря российской специальной военной операции на Украине.

«Я думаю, что их (нефтяных компаний. — Прим.ред.) обязанность — действовать в интересах своих потребителей, своей страны... Поскольку они не хотят этого делать... они будут платить более высокий налог на сверхприбыль», — заявил Байден.

Президент отметил, что его команда рассмотрит возможные доступные варианты действий совместно с конгрессом.

Ранее СМИ сообщили, что США отказались вводить ограничение цены на российскую нефть до промежуточных выборов в конгресс 8 ноября на фоне неблагоприятных экономических прогнозов. Рост цен на бензин в Соединенных Штатах способствует проседанию рейтингов Демократической партии.

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