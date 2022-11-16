Награжденный медалью «За отвагу» офицер рассказал, что помогает ему побеждать националистов

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Ежедневно российские военнослужащие совершают подвиги в зоне проведения специальной операции. Недавно отличившимся офицерам Западного военного округа прямо на передовой вручили медали «За отвагу». Все награжденные проявили отвагу и мужество на поле боя.

Так, старший лейтенант Сергей вместе со своими подчиненными уничтожил ДРГ врага. Бойцы подбили из гранатометов танк и две боевые машины пехоты. Также удалось ликвидировать множество националистов в ходе стрелкового боя.

«Все уже стали опытные. На каждый выстрел, на каждый взрыв обращают особое внимание», - отмечает офицер.

По словам Сергея, награду заслужил целиком весь его коллектив.

«Воинское братство позволяет выходить из крайне тяжелых положений и побеждать», - добавил старший лейтенант.

Напомним, недавно государственные награды и первые офицерские звания вручили военным врачами и инженерам Центрального военного округа. Военнослужащие проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.