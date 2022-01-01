Очередь на вылет: кадры из Шереметьево, где отменили десятки авиарейсов

В столичных аэропортах скопились сотни пассажиров, которые не могут улететь в пункты назначения из-за массовой задержки или отмены авиарейсов. Люди стоят в длинных очередях к стройкам регистрации.

Подобная ситуация продолжается со вчерашнего дня, когда в московских аэропортах были отменены более 200 рейсов. Тогда в авиакомпаниях объяснили свои решения слишком низкой загрузкой бортов.

В первый день нового 2022 года в аэропортах Москвы задержали или отменили уже около 80 авиарейсов. Большая часть пришлась на Шереметьево.