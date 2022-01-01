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В аэропортах Москвы задержали или отменили почти 90 рейсов

Анна Назайкина
11:23 01.01.2022
Основная масса отмененных вылетов приходится на Шереметьево, где из расписания исключено 77 рейсов.
В аэропортах Москвы задержали или отменили почти 90 рейсов
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Ситуация в аэропортах Москвы после массовых предновогодних задержек рейсов была стабилизирована, однако десятки вылетов отменены, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Наибольшее количество отмен, по последней информации, пришлось на Шереметьево - в этом аэропорту отменили 77 рейсов, отложено - два. Также из расписания было исключено три рейса во Внуково, еще четыре - задержали. Кроме того, было задержано три рейса в Домодедово.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в первый день года в столице ожидаются гололедица и снегопад. Днем обещали тепло – температура будет варьироваться от -1 до +1 градуса. На территории Московской области ожидают до -4 градусов. К ночи столицу ожидает похолодание до -9 градусов.

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