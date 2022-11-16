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Выжил весь экипаж: кадры попадания снаряда боевиков по БМП российских морпехов

Андрей Лазарев
05:25 16.11.2022
В результате попадания снаряда противника боец с позывным «Ярый» получил 12 осколочных ранений и попал в госпиталь, но после восстановления вернулся на передовую.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На передовую спецоперации военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Ярый» привез собаку еще в начале лета. И ни разу об этом не пожалел. Четвероногий друг по кличке «Бандит» стал самым настоящим пехотным псом. Бойцы штурмовой группы берут с собой «Бандита» на самые опасные участки линии боевого соприкосновения.

Лишь однажды морпехи не взяли «Бандита» с собой. И рассказывают, что тем самым спасли псу жизнь. В августе БМП российских военнослужащих попал под обстрел украинских националистов. Вражеский танк ударил прямой наводкой в башню бронетранспортера.

«Как правило, потери происходят при прямом попадании, но мы впятером выжили. И где-то минут через 25 приехала эвакуационная группа с поддержкой танка, нас быстро оттуда выдернули», - сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Ярый».

В результате попадания снаряда противника боец получил двенадцать осколочных ранений и попал в госпиталь. «Ярый» не стал забирать собаку с собой, потому что знал, что обязательно вернется. А пес ждал хозяина на передовой вместе со всем подразделением, продолжая нести службу среди тех, кто в нем уверен.

Кроме того, морпехи Тихоокеанского флота рассказали, как пес по кличке «Бандит» помогает им в ходе спецоперации. Бойцы штурмовой группы берут с собой собаку на самые опасные участки линии соприкосновения. Пес и дополнительные боеприпасы переносит, и разбудить может, когда надо.

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