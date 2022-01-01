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Стоматолог рассказал, как избавиться от неприятного запаха изо рта после праздничного застолья

Роман Захаров
16:52 01.01.2022
Врач рекомендовал во время застолья есть больше жирной пищи, а также чистить зубы с утра.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Thirdman, Pexels
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У многих людей после пышных праздничных застолий и злоупотребления алкоголем с утра изо рта исходит неприятный запах, именуемый в народе перегаром. Как рассказал в беседе со «Звездой» стоматолог Алексей Антипенко, избавиться от такого запаха очень сложно, но, тем не менее, существуют способы минимизировать нежелательные последствия.

«Воевать с этой историей достаточно сложно. Потому что все исходит из желудка. Мы, конечно, можем допустить, что какое-то количество пищи осталось между зубами, в этом случае чистка любой зубной пастой и любой зубной нитью несколько облегчит ситуацию. А если мы говорим про перегар, запах алкоголя, то, конечно же, все это в желудке. Если мы пытаемся бороться с чесноком и луком - это бесполезно. Потому что при их переваривании образуется газ, который почти сразу поступает в кровь. И конечным пунктом, скажем так, для выведения их из организма являются легкие. Загасить запах, который выделяется из легких - практически никак. Если мы говорим про алкоголь, то можно закидать сверху какой-то жирной пищей, но это тоже все очень относительно», - рассказал медик.

При этом он добавил, что побороть неприятный запах поможет жвачка, хотя, по словам стоматолога, использование жевательной резинки тоже не дает гарантии избавления от такой проблемы.

«Безусловно, в какой-то степени поможет жвачка, потому что она освежает дыхание, но это тоже очень условно. Поэтому - либо не напиваться до состояния дыхания дурным алкоголем или тяжелым алкоголем. Либо пытаться, если мы пьем, употреблять больше жирной пищи, чтобы в желудке все находилось слоями: слой алкоголя, слой жирной пищи, который по идее должен гасить запах, исходящий через пищевод. Относительно лука и чеснока, как я уже сказал, тут вообще никак. Такая вот грустная история», - поделился знаниями Алексей Антипенко.

Ранее гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов в беседе со «Звездой» рассказал, как минимизировать последствия алкогольных отравлений после пышных застолий.

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