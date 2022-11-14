«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
В Сети опубликованы кадры захвата украинских пленных в одном из опорных пунктов Павловки под Угледаром Донецкой Народной Республики.
В описании к видео сказано, что захват произвели силы 155-й бригады Тихоокеанского флота и оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».
На записи видно, как наши военнослужащие идут вдоль укреплений противника с автоматами. Один из них спрашивает, есть ли кто внутри.
«Да, не стреляй», - отвечает ему голос из окопа.
Затем российский военнослужащий просит выйти представителей вооруженных формирований Украины наружу.
«Давай, по одному, руки высоко держим, чтобы я видел, понял?» - сказал российский боец.
После этого поочередно из укрепления вышли двое украинских боевиков.
«Ложись лицом вниз, руки за голову», - сказал военнослужащий ВС РФ.
На записи видно, что наши бойцы относятся к пленным человечно, дают им воду и сигареты.
Сегодня в Минобороны России заявили об освобождении Павловки в ДНР.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов