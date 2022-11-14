Тревожная гололедица: в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

Предупреждение о гололедице в столице и Подмосковье будет действовать до 22 часов 15 ноября.

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Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области в связи с гололедицей, следует из данных прогностической карты, размещенной на официальном сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

Предупреждение о гололедице в столице и Подмосковье будет действовать до 22 часов 15 ноября.

«Температура в течение суток в Москве -1...1, по области -3...2. Ветер северо-западный и северный, 8-13 м/с, ночью местами с порывами до 20 м/с, днем до 17 м/с. Местами гололедица», - передает научно-исследовательский центр.

Накануне днем в Москве разбушевался ураганный ветер. Под натиском воздушной стихии в столице падали деревья и даже вылетали из домов оконные рамы. Порывы ветра в Москве достигали 20 метров в секунду.