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YA: пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами

Максим Крюков
02:08 16.11.2022
Как сообщает издание, правоохранительные органы начали расследование инцидента.
YA: пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами
© Фото: Abed Alrahman Alkahlout, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Пожар, который произошел в районе Фатих в Стамбуле, был вызван не одним, а сразу несколькими взрывами, что вызвало панику среди жителей. Об этом пишет местная газета Yeni Akit.

В данном районе расположено большое количество главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности, здесь находится площадь Султанахмет и ряд известных в восточном мире мечетей.

«Пожар начался в автомобиле по неизвестной причине и распространился на другие транспортные средства. Шесть автомобилей пришли в негодность. Последовавшие друг за другом звуки взрывов вызвали панику среди населения», - говорится в сообщении.

По данным издания, пожарные бригады потушили пламя, которое поднималось из машин на улице Коджамустафапаша. Также сообщается, что правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле взорвался заминированный автомобиль. По данным портала Mynet, три машины были охвачены пламенем. О пострадавших информация не поступала.

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