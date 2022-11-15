В Стамбуле взорвался заминированный автомобиль

По данным портала Mynet, в настоящий момент три машины охвачены пламенем. О пострадавших пока ничего неизвестно.

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️В районе Фатих в Стамбуле взорвался автомобиль, который, по предварительной информации, был заминирован. Очевидцы сообщают о взрывах в месте происшествия.

По данным портала Mynet, в настоящий момент три машины охвачены пламенем. О пострадавших пока ничего неизвестно.

Ранее атташе Генерального консульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов сообщил, что трое российских граждан пострадали в результате теракта в Стамбуле. В настоящее время угроза их жизни отсутствует, Генконсульство продолжает отслеживать ситуацию.